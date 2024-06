Das thailändische Parlament hat für ein Gesetz gestimmt, dass gleichgeschlechtlichen Paaren die Ehe ermöglichen soll. Somit könnten in Zukunft auch homosexuelle Paare in Thailand heiraten und die gleichen Rechte wie heterosexuelle Paare haben. Dazu gehört zum Beispiel das Recht auf medizinische und finanzielle Unterstützung. Thailand gilt als ein Land, in dem LGBTQ+-Paare besonders willkommen sind. LGBTIQ+ ist die englische Abkürzung für Lesbisch, Schwul, Bi-Sexuell, Trans-Gender und Queer. Das sind Bezeichnungen für Sexuelle Orientierungen und Geschlechter-Identitäten. Die „LGBTIQ+“- Gemeinde setzt sich für die Rechte von Menschen mit unterschiedlichen Sexualitäten ein.

Damit das neue Gesetz in Kraft tritt, muss der thailändische König Maha Vajiralongkorn zustimmen. Thailand wäre damit das 1. Land in Südost-Asien, das die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare erlaubt. Wenn jemand von Südostasien allgemein spricht, dann sind damit die Länder Thailand, Kambodscha, Laos, Malaysia, Myanmar, die Philippinen, Singapur, Indonesien, Brunei und Vietnam gemeint.