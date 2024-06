Die französische Schauspielerin Anouk Aimée ist im Alter von 92 Jahren in Paris verstorben.

Schon in ihrer Jugend hat sie als Schauspielerin gearbeitet. Mit dem Liebes-Film „Ein Mann und eine Frau“ wurde Anouk Aimée im Jahr 1966 mit einer Goldene Palme bei dem Filmfestival in Cannes ausgezeichnet.

Geboren wurde die Schauspielerin am 27. April 1932 in Paris. Ihr ursprünglicher Name war Nicole Dreyfus. Die Schauspielerin Aimée hat in mehr als 50 Filmen mitgespielt. Darunter spielte sie im Film „Das Haus unter dem Meer“ ihre erste Hauptrolle.

Der Italienische Film-Regisseur Federico Fellini hat Anouk Aiméee als „die beste Schauspielerin der Welt“ bezeichnet.