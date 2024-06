Der Schauspieler Gerald Pichowetz ist im Alter von 59 Jahren gestorben. Viele Menschen kennen ihn aus seiner Rolle als „Franzi Mayerhofer“ in der Kult-Serie „Kaisermühlen-Blues“. Die Serie über das Leben im Wiener Bezirk Kaiser-Mühlen wurde von 1992 bis 2000 im Fernsehen gezeigt.

Gerald Pichowetz begann sehr früh in seinem Leben als Schauspieler zu arbeiten. Er spielte in vielen Filmen und Serien mit. Gerald Pichowetz war unter anderem der Direktor des Wiener Gloria-Theaters. Im Jahr 2013 machte er in der beliebten ORF-Sendung „Dancing-Stars“ mit.