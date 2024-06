Nach jahrelanger Planung wurden gestern (17. Juni) die Bau-Genehmigungen für das Murkraft-Werk in Judenburg erteilt. Judenburg ist eine Stadt im Bezirk Mur-Tal in der Ober-Steiermark. Gefehlt hatte bis jetzt die Umwelt-Verträglichkeits-Prüfung (UVP). In einer UVP wird geprüft, welche Auswirkungen ein Bau auf die Umwelt haben kann. Eine UVP ist komplex und dauert lange. Für den Bau des Murkraft-Werkes in Judenburg umfasst der UVP-Bescheid 211 Seiten und 300 Auflagen, die beim Bau beachtet werden müssen.

Aus alt wird neu

Das Murkraft-Werk in Judenburg wird neu gebaut. Die bereits vorhandenen Kraft-Werke in diesem Bereich der Mur werden ersetzt. Durch den Bau des neuen Kraftwerkes soll das linke Mur-Ufer in Judenburg zugänglich werden.

Für den Bau des Murkraft-Werkes sind 45 Millionen Euro eingeplant.