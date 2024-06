Seit heute (18. Juni) ist der russische Präsident Wladimir Putin auf Staats-Besuch in Nord-Korea. Das Land Nord-Korea ist eine Diktatur unter dem Herrscher Kim Jong-un. In Nord-Korea gibt es keine Meinungs-Freiheit und es kommt zu zahlreichen Verstößen gegen die Menschen-Rechte. Es kommt selten vor, dass ausländische Präsidenten nach Nord-Korea reisen. Putin plant, 2 Tage in Nord-Korea zu bleiben.

Putin reist nach Vietnam

Nach diesen 2 Tagen ist ein Besuch von Putin in Vietnam geplant. Vietnam ist ein großes Land in Südost-Asien. Seit dem Angriff von Russland auf die Ukraine im Jahr 2022 reist Wladimir Putin nur noch selten ins Ausland.