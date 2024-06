In mehr als 100 McDonalds-Filialen in den USA endet eine Test-Phase mit Bestellungen über eine computer-gesteuerte KI (Künstliche Intelligenz). Bis Ende 2024 will McDonalds einführen, dass Bestellungen im Drive-In-Bereich über eine KI angenommen werden können. Dafür arbeitet McDonalds unter anderem mit Google zusammen. Wann dies in den USA oder in Europa möglich sein wird, ist noch unklar.