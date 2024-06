Die Portal-Ambulanz der Kinder-Klinik Graz wird es im kommenden Winter 2024-25 erneut geben. Die Portal-Ambulanz hat es vom November 2023 bis März 2024 zum 1. Mal gegeben. In der Portal-Ambulanz werden am Wochen-Ende Kinder und Jugendliche behandelt. Damit soll die Arbeit der Kinder-Klinik Graz erleichtert werden.

In der Zeit von November 2023 bis März 2024 wurden in der Portal-Ambulanz mehr als 1.200 Patientinnen und Patienten behandelt. Mehr als die Hälfte der behandelten Personen war zwischen 1 und 5 Jahre alt.

Am Wochen-Ende geöffnet

Im vorigen Winter hatte die Portal-Ambulanz immer freitags von 16 bis 20 Uhr geöffnet. An Samstagen, Sonntagen und Feier-Tagen war die Portal-Ambulanz von 12 bis 19 Uhr offen. In der Portal-Ambulanz arbeiteten in dieser Zeit 7 Fach-Ärztinnen und Fach-Ärzte für Kinder-Heilkunde.

Planungen für die neue Kinder-Klinik

Derzeit wird nachgedacht, wie die Zukunft der Kinder-Klinik bestmöglich geplant werden kann. Bestimmte Teile der Kinder-Klinik sind 50 Jahre alt. Deswegen wird es in Zukunft notwendig sein, Geld für die Renovierung oder einen Neu-Bau auszugeben. Bis es dafür konkrete Pläne gibt, wird noch Zeit vergehen.