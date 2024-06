Bei der Fußball-Europameisterschaft spielt heute (17. Juni) die österreichische Fußball-National-Mannschaft der Herren gegen Frankreich. Das 1. Spiel Österreichs bei Europa-Meisterschaft (EM) 2024 beginnt um 21 Uhr. Das Spiel findet in Düsseldorf statt.

Gruppe D

Österreich spielt in der Gruppe D. Neben Frankreich wird Österreich noch gegen die Niederlande und Polen spielen. Das Spiel Österreich gegen Polen findet am Freitag (21 .6.) um 18 Uhr statt. Am 25. Juni (Dienstag) spielt die österreichische National-Mannschaft um 18 Uhr gegen die Niederlande.