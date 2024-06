Am Freitag (14. Juni) startet die Fußball-Europa-Meisterschaft in Deutschland. In Graz werden einige Public Viewings angeboten. Public Viewing bedeutet, dass riesige Lein-Wände aufgebaut werden. Dort können Besucherinnen und Besucher zusammen die Fußball-Spiele anschauen.

Ein kleiner Überblick:

- Steingarten am Jakomini-Platz

- Café Mitte

- Karmeliter-Platz

- 3 Goldene Kugeln

- Thaler See Garten

Das Public Viewing ist kostenlos. Für Speisen und Getränke ist auch gesorgt.