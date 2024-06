Im Landes-Krankenhaus (LKH) in Bruck an der Mur wurde ein 2. Herzkatheter-Labor eröffnet. Das bedeutet, dass in Zukunft noch mehr Behandlungen im Bereich des Herzens in Bruck an der Mur durchgeführt werden können.

Viele Behandlungen

Bisher wurden in Bruck an der Mur rund 1.700 Patientinnen und Patienten im Herzkatheter-Labor behandelt. Mit dem 2. Herzkatheter-Labor könnte die Zahl der Behandlungen um mehr als 1.000 Behandlungen pro Jahr zusätzlich steigen. In einem Herzkatheter-Labor werden zum Beispiel Behandlungen an Herzkranz-Gefäßen durchgeführt.