Das österreichische Bundes-Heer hat heute eine Groß-Übung gestartet. Bei der Übung sind insgesamt 7.500 Soldaten dabei. Die Übung findet in mehreren Bundes-Ländern statt, darunter die Steiermark. Durch die Übungen kann es auf einigen Auto-Bahnen und Schnell-Straßen zu Verkehrs-Behinderungen kommen. Bei der Übung werden mehr als 1.100 Land-Fahrzeuge im Einsatz sein. Es handelt sich um die größte Übung des österreichischen Bundes-Heeres seit 10 Jahren. Das österreichische Bundes-Heer trainiert in solchen Übungen, was in einem Notfall zu tun wäre.