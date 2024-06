Am Wochen-Ende (8. und 9. Juni) ist es in einigen Teilen der Steiermark zu schweren Unwettern gekommen. Besonders betroffen sind Deutsch-Feistritz und Übelbach nördlich von Graz. Diese Gebiete gelten als Katastrophen-Gebiete. Auch die Gemeinden Eggers-Dorf, Kumberg und Weinitzen gelten als Katastrophen-Gebiete. Im Bezirk Hartberg haben die Unwetter große Schäden verursacht. Zum Beispiel wurde der Ort Bierbaum an der Safen überschwemmt.

Es kam zu Stark-Regen, Hagel und Sturz-Fluten in vielen Gemeinden der Steiermark.

Autobahn A9 bei Übelbach gesperrt

In Übelbach musste die Autobahn A9 nach einem Muren-Abgang gesperrt werden. Die Sperre könnte mehrere Tage dauern. Es gibt eine Umleitung über die beiden Schnell-Straßen S35 und die S6. Aktuelle Informationen über die Sperre gibt es zum Beispiel auf der Internet-Seite der ASFINAG oder des ÖAMTC. In Übelbach wurden zahlreiche Menschen mit dem Hubschrauber aus ihren Häusern gerettet. Auch in Deutsch-Feistritz mussten Menschen gerettet werden.

Die Feuerwehr hat an diesem Wochen-Ende sehr viele Einsätze gehabt. Auch in Graz, Stübing, Weiz und anderen Orten musste die Feuerwehr den Menschen helfen.