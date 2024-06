Am Sonntag (9. Juni) hat der spanische Tennis-Spieler Carlos Alacarz zum 1. Mal die French- Open in Paris gewonnen. Carlos Alcaraz ist ein 21-jähriger Tennis-Spieler aus Spanien und gehört zu den besten Spielern weltweit. In der Welt-Rangliste der Herren ist Carlos Alcaraz auf Platz 2 aller Spieler.

Im French-Open-Finale spielte der 21-jährige Carlos Alcaraz gegen den deutschen Alexander Zverev. Das Spiel hat mehrere Stunden gedauert. Ein Grand-Slam-Spiel dauert so lange, bis ein Spieler 3 Sätze gewinnt. Weil Alcaraz und Zverev jeweils 2 Sätze gewonnen hatten, wurde ein 5. Satz gespielt. Diesen Satz hat Alcaraz gewonnen.

Das Preis-Geld für den Sieg bei den French-Open beträgt 2,4 Millionen Euro.