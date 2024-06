In der Ausgrabungs-Stätte der italienischen Stadt Pompeij (Italien) wurde ein neuer Raum entdeckt. Es handelt sich um einen Raum, in dem Rituale abgehalten wurden. Der Raum ist blau gestrichen. In dem Raum sollen auch heilige Gegenstände aufbewahrt worden sein. Bei den Ausgrabungen wurden Geschirr aus Bronze, Krüge und Öl-Lampen gefunden.

Die Stadt Pompeij wurde bei einem Vulkan-Ausbruch im Jahr 79 nach Christus Geburt von den Folgen eines Ausbruches des Vulkans Vesuv verschüttet. Viele 100 Jahre lang war die Stadt verschollen. Im 18. Jahrhundert wurden die Überreste der Stadt entdeckt. Die Forscherinnen und Forscher haben im Laufe der Zeit mehr als 13.000 Räume gefunden. Viele Gebäude wurden in gutem Zustand gefunden.

Heute ist Pompeij eine der beliebtesten Touristen-Attraktionen Italiens. Pompeij befindet sich in der Nähe der Stadt Neapel.