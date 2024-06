Das österreichische Bildungs-Ministerium plant Hilfen in Höhe von 80 Millionen für Lehrer

Zur Unterstützung der Lehr-Kräfte kündigt das österreichische Bildungs-Ministerium Hilfen in Höhe von 80 Millionen Euro an. Pädagoginnen und Pädagogen sollen dadurch in ihrer Arbeit unterstützt werden.