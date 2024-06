FTI-Touristik hat am 3. Juni beim Amts-Gericht in München Insolvenz angemeldet. Insolvenz bedeutet vereinfach gesagt, dass eine Firma nicht mehr genügend Geld hat, um Rechnungen zu bezahlen. Insolvente Firmen haben die gesetzliche Pflicht, die Insolvenz an ein Gericht zu melden.

Folgen für Kundinnen und Kunden

Für Kundinnen und Kunden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz bedeutet dies, dass gebuchte Reisen über FTI-Touristik nicht stattfinden werden. Ebenfalls betroffen sind Reise-Angebote wie Miet-Autos oder Reise-Mobile.

Für abgesagte Reisen kann beim Deutscher Reisesicherungsfonds GmbH (DRSF) ein Antrag für Rückzahlung der Kosten beantragt werden. Dies gilt aber nicht für alle Reisen, die FTI-Touristik anbietet.

Es gibt auch Kundinnen und Kunden, die derzeit im Urlaub sind und auf einen Rückflug angewiesen sind. Für diese Kundinnen und Kunden hat das deutsche Auswärtige Amt individuelle Lösungen versprochen. Auswärtiges Amt ist ein anderes Wort für das deutsche Außen-Ministerium.

Viele Betroffene in Österreich

Der deutsche Reise-Konzern FTI-Touristik bietet Reisen auf der ganzen Welt an. In Europa ist FTI-Touristik der 3. Reise-Veranstalter. In Österreich könnten mehr als 10.000 Kund:innen von der Insolvenz betroffen sein.