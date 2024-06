Ein Polizist in Mannheim ist gestern (2. Juni) im Krankenhaus aufgrund seiner schweren Verletzungen verstorben. Er wurde am vergangenen Freitag (31. Mai) durch einen Messer-Angriff bei einer Versammlung von „Pax-Europa“ (BPE) schwer verletzt. „Pax-Europa“ ist eine Vereinigung, die als islam-kritisch gilt. Zum Beispiel sind sie dagegen, dass neue Moscheen in Deutschland gebaut werden.



Bei der Versammlung wurde Michael Stürzenberger von „Pax-Europa“ von einem Mann mit einem Messer angegriffen. Die Polizei versuchte, den Mann aufzuhalten. Dabei wurde ein Polizist schwer und 5 andere Personen verletzt. Michael Stürzenberger wurde bei dem Angriff verletzt. Der verletzte Polizist musste ins Krankenhaus gebracht und not-operiert werden. Am Sonntag (2. Juni) ist er an den Folgen der schweren Verletzungen verstorben.

Der Angreifer wurde von der Polizei verhaftet. Es soll sich um einen 25-jährigen Mann aus Afghanistan handeln.

Mahn-Wache

In Mannheim hat es gestern ein Mahn-Wache für den getöteten Polizisten gegeben. Eine Mahn-Wache ist so etwas wie eine friedliche Demonstration. Dabei wird zum Beispiel an Opfer gedacht.