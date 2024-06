Die Schauspielerin Ruth Maria Kubitschek ist im Alter von 92 Jahren in ihren Wohn-Ort in der Schweiz verstorben. Dies hat ihre Sprecherin am Samstag (1. Juni) bekanntgegeben. Ruth Maria Kubitschek war eine sehr bekannte Schauspielerin.

Mehrere TV-Serien

Sie war als Schauspielerin in mehreren deutschen Fernseh-Serien zu sehen. Zum Beispiel spielte Maria Kubitschek in Fernseh-Serien wie „Traumschiff” oder „Tatort” mit. Ihr Durchbruch hatte sie mit ihrer Rolle in der Fernseh-Serie „Monaco Franze - Der ewige Stenz“. In der Serie spielte sie eine Person namens Annette von Soettingen, die „Spatzl“ genannt wurde. Ihre letzte Rolle hatte sie im Jahr 2013 in dem Kino-Film „Frau Ella“.

Ereignisreiches Leben

Geboren wurde Maria Kubitschek in einem Ort, der heute in Tschechien liegt. Der Ort gehörte damals noch zu Deutschland. Maria Kubitschek hat in ihrem Leben als Schau-Spielerin und Schrift-Stellerin gearbeitet. Im Jahr 2011 wurde sie mit dem Bambi-Preis für ihr Lebenswerk ausgezeichnet.