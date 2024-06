Im Süden Deutschlands hat es mehrere Tage lang extrem viel geregnet. Dies führte zu Hoch-Wasser in den Bundesländern Baden-Württemberg und Bayern. In einigen Orten steht das Wasser so hoch, dass Menschen von Einsatz-Kräften gerettet werden mussten. In der Stadt Regensburg und in vielen anderen Orten wurde der Katastrophen-Fall ausgerufen.

Zug-Verbindungen ausgefallen

Durch das Hoch-Wasser sind viele Zug-Verbindungen ausgefallen und Straßen sind nicht befahrbar. Auch Schulen und Kinder-Gärten mussten gesperrt werden. Die deutschen Behörden empfehlen, derzeit nicht in die betroffenen Gebiete zu reisen.