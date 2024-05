In Süd-Afrika findet heute (29. Mai) die Parlaments-Wahl statt. Bei den Wahlen könnte zum 1. Mal die ANC-Partei (African National Congress) ihre absolute Mehrheit verlieren. Die Partei ist seit 1994 an der Macht. Eine absolute Mehrheit ist eine Mehrheit von über 50 Prozent der Stimmen.

Vor allem bei den jungen Wählern ist die Partei unbeliebt. Ein Grund dafür ist, da es in Süd-Afrika viel Korruption gibt. Zudem steigen die Kriminalität und die Armut in dem Land weiter an.

Umfragen

Laut den Umfragen ist die ANC-Partei (African National Congress) mit 43 Prozent weiterhin die stärkste Partei. Auf Platz 2 liegt die Partei „Demokratische Allianz” (DA) mit 22 Prozent.

Die ANC-Partei (African National Congress) ist sehr eng mit den Friedens-Nobel-Preisträger Nelson Mandela verbunden.