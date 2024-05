In der Grazer Elisabeth-Straße haben heute (27. Mai) offiziell Bau-Arbeiten begonnen. Die Elisabeth-Straße führt vom Gelände des Landes-Krankenhauses bis in die Innen-Stadt und gehört zu den wichtigsten Straßen in Graz. Sie wird täglich von mehr als 40.000 Fahrzeugen befahren. Aufgrund der Bau-Arbeiten ist auf der Elisabeth-Straße mit Verzögerungen durch Staus zu rechnen.

Nach den Bau-Arbeiten wird es zu einigen Änderungen kommen. Zum Beispiel sollen die Busse in bestimmten Bereichen Vorrang vor den Autofahrer bekommen. Zugleich wird es für die Autofahrer eine Auto-Spur weniger geben. Zudem wird es nach Abschluss der Bau-Arbeiten mehr als 30 Parkplätze weniger geben.

Die Kosten für den Umbau sollen rund 6 Millionen Euro betragen. Geplant ist, dass die Bau-Arbeiten im November 2025 abgeschlossen werden.