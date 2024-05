Gestern (26. Mai) gewann Tschechien das Finale der Eishockey-Weltmeisterschaft 2024 gegen die Schweiz mit 2 zu 0 Toren. Damit ist Tschechien Eishockey-Weltmeister 2024. Für Tschechien ist es der 7. WM-Titel im Eishockey.

Die Eishockey-WM 2024 fand in den beiden tschechischen Städten Prag und Ostrava statt. Noch nie waren bei einer Eishockey-WM so viele Zuschauer in den Stadien wie dieses Jahr.