Die Stadt Bruck an der Mur hängt am Dienstag (28. Mai) wieder eine Regenbogen-Fahne am Haupt-Platz auf. Die 1. Regenbogen-Fahne in Bruck an der Mur wurde vor 2 Jahren gestohlen. Die 2. Regenbogen-Fahne wurde im Vorjahr beschädigt und verschwand danach. Der Haupt-Platz in Bruck an der Mur heißt Koloman-Wallisch-Platz.

Menschen-Rechte gelten für Alle

Zusätzlich zur Regenbogen-Fahne will die Stadt Bruck an der Mur eine Menschen-Rechts-Flagge aufhängen, die von Schülerinnen und Schülern aus Bruck gestaltet wurde. Die Flagge soll darauf hinweisen, dass Menschen-Rechte für alle Menschen gelten. Es ist egal, woher Menschen kommen, welchen Glauben sie haben, welche Hautfarbe sie haben, welches Geschlecht sie haben oder welche Sprache oder Herkunft sie haben. Menschen-Rechte müssen immer gelten.

Fahne für Vielfalt und Toleranz

Die Regenbogen-Fahne ist das Symbol der LGBTIQ+ Bewegung. Zudem soll die Fahne für Toleranz und Vielfalt stehen. LGBTIQ+ ist die englische Abkürzung für Lesbisch, Schwul, Bi-Sexuell, Trans-Gender und Queer. Das sind Bezeichnungen für Sexuelle Orientierungen und Geschlechter-Identitäten.