Österreich hat gestern (12. Mai) das Qualifikations-Rückspiel für die Handball-Weltmeisterschaft gegen Georgien mit 37 zu 30 Toren gewonnen. Damit hat sich Österreichs Handball-Nationalteam für die Welt-Meisterschaft 2025 (WM) qualifiziert.

Auslosung für die WM

Die Handball-WM 2025 findet in den Ländern Kroatien, Dänemark und Norwegen statt. Die Handball-WM wird vom 14. Januar bis 2. Februar 2025 dauern. Gegen welche Länder spielen wird, ist noch unklar. Die Auslosung für die WM 2025 findet am 29. Mai in Zagreb statt.