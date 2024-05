Am vergangenen Samstag (11. Mai) hat das Finale des Eurovision Song Contest in der schwedischen Stadt Malmö stattgefunden. Gewonnen hat der Künstler Nemo aus der Schweiz. Für seinen Auftritt bekam er insgesamt 591 Punkte. Auf Platz 2 schaffte es Kroatien mit dem Künstler „Baby Lasagna“. Dritter wurde Alyona Ayona aus der Ukraine.

25 Länder

Insgesamt haben im Finale 25 Länder teilgenommen. Österreich landete auf dem vorletzten Platz (Platz 24). Das Lied „We will Rave“ der Künstlerin Kaleen hat 24 Punkte bekommen.

Die Schweiz hat zum 3. Mal den Eurovision Song Contest gewonnen.

Planung für 2025 haben begonnen

Weil die Schweiz heuer gewonnen hat, wird der nächste Eurovision Song Contest in der Schweiz stattfinden. Die Planungen haben begonnen. Es könnte sein, dass die Veranstaltung 2025 in Zürich oder in Genf stattfinden wird.