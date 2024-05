In Graz gibt es viele Straßen-Musiker. Seit Jahren gibt es Diskussionen welcher Straßen-Musiker wie lang und wo in Graz Musik machen darf. Am 16. Mai sollen in der Gemeinde-Rats-Sitzung neue Regeln beschlossen werden.

Neue Regeln

In Zukunft werden die Spiel-Zeiten genauer bestimmt. Das heißt, dass in Zukunft ab 11, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 18:30 und 20 Uhr für jeweils 45 Minuten gespielt werden darf. Bis jetzt galt, dass der Spiel-Ort nach 30 Minuten gewechselt werden muss.

Außerdem wird noch diskutiert wo in der Innenstadt von Graz gespielt werden darf.