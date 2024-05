35 Chöre waren am Mittwoch (8. Mai) bei der Eröffnung des Chor-Festivals „Voices of Spirit“ in Graz dabei. Bis Sonntag (12. Mai) können Besucher viele Chöre bestaunen. Das Festival findet bereits zum 10. Mal statt.

Beim Festival sind Chöre aus der ganzen Welt vertreten. Zum Beispiel aus Ländern wie Simbabwe, Norwegen und Lettland. Gesungen wird im Sitzungs-Saal des Grazer Gemeinde-Rats und in der Stadtpfarr-Kirche. Aber auch im Mausoleum oder in der Antonius-Kirche und im Space 04 des Kunst-Hauses.

Das Programm: https://voicesofspirit.at/konzerte-concerts/#_