Am Helden-Platz in Wien wird heute (8. Mai) mit dem „Fest der Freude“ das Ende der National-Sozialistischen Diktatur gefeiert. Der 8. Mai 1945 war der Tag, an dem die National-Sozialisten offiziell kapitulierten. Kapitulieren bedeutet, in einem Krieg mit dem Kämpfen aufzuhören und sich zum Verlierer zu erklären. Die Länder USA, Groß-Britannien, Frankreich und die damalige Sowjet-Union hatten gemeinsam gegen die National-Sozialisten gekämpft. Mit der Kapitulation der National-Sozialisten endete der 2. Welt-Krieg in Europa.

Reden

Beim „Fest der Freude“ wird der österreichische Bundes-Präsident Alexander Van der Bellen einige Gruß-Worte sprechen. Geplant ist eine Rede von Rosa Schneeberger, die von den National-Sozialisten in ein Konzentrations-Lager gebracht wurde und überlebte. Musik wird es von den Wiener Phil-Harmonikern zu hören geben.

Diktatur unter Adolf Hitler

Der National-Sozialismus war eine politische Diktatur unter der Führung von Adolf Hitler. Der National-Sozialismus verfolgte eine menschen-feindliche Politik. Die jüdische Bevölkerung und andere Bevölkerungs-Gruppen wurden von den National-Sozialisten verfolgt und oft auch getötet. Auch politisch Andersdenkende, homosexuelle Menschen und Menschen mit Behinderung wurden von den National-Sozialisten verfolgt und getötet.