In Graz wird es bald den Liefer-Service „Wolt“ geben. Erkennbar wird der Liefer-Service an den blauen Rucksäcken für die Fahrerinnen und Fahrer sein. „Wolt“ ist eine Firma aus Finnland, die in mehreren europäischen Städten einen Liefer-Service anbietet.

Nicht nur Essens-Bestellungen möglich

Bei „Wolt“ kann zum Beispiel Essen aus Restaurants bestellt werden. Angeboten werden über die Homepage auch Back-Waren, Kosmetik-Artikel und Lebens-Mittel. Am Anfang wird „Wolt“ in folgende Grazer Bezirke zustellen:

Innere Stadt

St. Leonhard

Geidorf

Lend

Gries

Jakomini

Straßgang, Puntigam, Liebenau und Eggenberg (teilweise)

In Graz wird „Wolt“ der 4. Liefer-Service sein. Die anderen 3 Liefer-Services heißen „Velofood“, „Lieferando“ und „Foodora“.