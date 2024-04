Die bekannte Pop-Sängerin Taylor Swift hat am Freitag (19. April) ihr 11. Musik-Album herausgebracht. Das neue Album heißt „The Tortured Poets Department“. In diesem Album gibt es 16 Lieder. In mehreren Liedern arbeitet sie mit anderen Künstlerinnen zusammen.

Sehr erfolgreiche Sängerin

Die US-amerikanische Sängerin hat bereits 14-mal einen Grammy gewonnen. Die Grammys gehören zu den wichtigsten Musik-Preisen. Taylor Swift ist eine der erfolgreichsten Sängerin weltweit. Im Jahr 2023 wurde sie vom „Time Magazin“ zur Person des Jahres gekürt. Das ist eine besondere Auszeichnung.

Ausverkaufte Konzerte in Wien

Im Sommer kommt Taylor Swift nach Wien. Sie wird vom 8. bis 10. August 3 Konzerte im Wiener Ernst Happel Station spielen. Die Konzerte sind bereits ausverkauft.