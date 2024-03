Am 9. Juni finden europaweit die EU-Wahlen statt. Bei der letzten EU-Wahl waren viele junge Menschen wählen. Die EU möchte diesen Trend weiterführen und mehr junge Menschen für die Wahl für sich gewinnen. Einerseits mit verstärkten Online-Kampagnen im Internet. Zum Beispiel in den Social-Media-Kanälen wie Instagram oder Facebook. Aber auch durch andere Projekte möchte die EU junge Wähler dazu gewinnen.

Das Projekt Euroscola gibt es bereits seit 1990. Es wurde in Straßburg ins Leben gerufen. Dabei bekommen Schüler und Studenten 1 Tag die Möglichkeit in die Rolle eines EU-Abgeordneten zu schlüpfen. Sie können dabei in einen erstellen Plenar-Saal des Europäischen Parlaments arbeiten.