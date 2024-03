Die EU-Kommission will mit Bosnien-Herzegowina über die Aufnahme in die EU verhandeln. Das kündigt die EU-Kommission-Präsidentin Ursula von der Leyen an. In den letzten Jahren hat das Land Bosnien-Herzegowina große Fortschritte in der Außen- und Sicherheits-Politik gemacht. Sie haben beispielsweise neue Gesetzte beschlossen.

Bosnien ist schon seit 2022 ein Kandidat für den Beitritt in die EU. Ab nächste Woche treffen sich die Regierungs-Chefs der EU-Staaten. Dort können sie den Beginn der Beitritts-Verhandlungen mit Bosnien-Herzegowina beschließen. Österreich ist bei den Verhandlungen dabei.