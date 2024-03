Im Juli starten Bau-Arbeiten in der Grazer Leonhard-Straße. Dabei sollen auch die Tram-Schienen der Linien 1 und 7 erneuert werden. Durch die Bau-Arbeiten in der Leonhard-Straße sollen Trams in Zukunft nicht mehr im Stau stehen.

Zudem kommt es zu Neurungen für Auto-Fahrer in der Glacis-Straße/Kaiser-Josef-Markt sowie im Bereich der Maiffredy-Gasse. Auch neue Park-Plätze sowie Grün-Flächen und Sitz-Möglichkeiten werden geschaffen. Die Kosten betragen 3 Millionen Euro.