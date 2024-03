In der Steiermark gibt es immer weniger Zahn-Ärzte. Viele Zahn-Arzt-Ordinationen schließen. Das gab die österreichische Zahn-Ärzte-Kammer bekannt. Vor 10 Jahren gab es in der Steiermark noch 567 Ordinationen. 2024 gibt es noch 494 Ordinationen. Der Mangel an Zahn-Ärzten betrifft besonders den ländlichen Raum der Steiermark.

Auch in den Bereichen „Frauenheil-Kunde und Geburts-Hilfe“ sowie bei den Allgemein-Medizinern und Fach-Ärzten gibt es immer weniger Ärzte.