In Amsterdam wurde ein neues Holocaust-Gedenk-Museum eröffnet. Auch Bundes-Präsident Alexander Van der Bellen war bei der Eröffnung anwesend und hat eine Rede gehalten. In seiner Rede hat er an die Rolle Österreichs bei der Ermordung von niederländischen Juden während des Nationalsozialismus erinnert. Österreich unterstützte das Museum mit 400.000 Euro.

Nach der Rede sollte Van der Bellen den israelischen Präsidenten Yitzhak (Isaac) Herzog treffen. Auch ein Treffen mit dem niederländischen Premier Mark Rutte stand am Programm.