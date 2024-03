Der Musiker Lenny Kravitz ist mit seinem 1989 veröffentlichten Album „Let Love Rule“ bekannt geworden. Zu seinen bekanntesten Songs zählen „American Woman“, „Fly Away“, „Fields Of Joy“ und „It Ain‘t Over ‚til It‘s Over“.

Vielfältiger Künstler

Mittlerweile hat er mehrere Alben veröffentlicht, sein 12. Album wird im Mai mit dem Titel „Blue Electric Light“ erscheinen. Lenny Kravitz ist Grammy-Preisträger und ist auch als Designer und Schauspieler tätig.

Nun wird er mit einem Stern auf dem „Walk of Fame“ in Hollywood ausgezeichnet. Bei der Enthüllung des Sternes am 12. März wird seine Tochter Zoë Kravitz eine Rede halten. Auch Hollywood-Star Denzel Washington soll kommen.

2.774 Sterne auf dem „Walk of Fame“

Der Stern von Lenny Kravitz ist der bereits 2.774. Stern auf dem „Walk of Fame“. Der Walk of Fame ist eine Straße in der US-amerikanischen Stadt Los Angeles. Die darin eingelassenen Sterne sind berühmten Persönlichkeiten gewidmet.