Ab heute (1. März) gelten die Änderungen für die Straßenverkehrsordnung (StVO). In der StVO ist geregelt, welche Vorschriften beim Fahren auf den österreichischen Straßen gelten. Mit den Änderungen wurden zum Beispiel die Strafen für überhöhe Geschwindigkeit verschärft.

Wenn im Orts-Gebiet die Geschwindigkeit von 80 km/h überschritten wird, kann das Auto von der Polizei ab heute beschlagnahmt werden. Das beschlagnahme Auto kann im Anschluss versteigert werden. Wenn die Geschwindigkeit im Orts-Gebiet 30 km/h überschritten wird, kann die Strafe von 150 bis 5000 Euro betragen.

In der StVO gibt es viele andere Regelungen, die es beim Fahren zu beachten gilt. Das Ziel der Änderungen ist es, dass die Zahl der Verkehrs-Toten in Österreich sinkt. Im Jahr 2023 hat es in Österreich 396 Verkehrs-Tote gegeben. Bei jedem 4. tödlichen Unfall soll überhöhte Geschwindigkeit der Haupt-Grund gewesen sein.