Der Welt-Tag der Komplimente wird jedes Jahr am 1. März gefeiert. Menschen werden besonders an diesem Tag aufgefordert, Mit-Menschen mit liebevollen Gesten und netten Worten glücklich zu machen. Seit 2003 wird der Welt-Tag der Komplimente gefeiert. Erfunden wurde der besondere Tag in den Niederlanden.

Verschiedene Kulturen, verschiedene Komplimente

Jedes Land und jede Kultur hat andere Arten von Komplimenten. In Europa zum Beispiel heißt ein Daumen nach oben, „Super“ oder „Toll“. In Australien gilt der Daumen nach oben als Beleidigung. In Japan werden eher selten Komplimente vergeben.