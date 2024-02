Der US-Amerikanische Schauspieler und Komiker Richard Lewis ist im Alter von 76 Jahren gestorben. Bekannt wurde Lewis in der 1980er-Jahren als Komiker. Später dann als Schauspieler im Film Robin Hood-Helden in Strumpf-Hosen. Er spielte auch noch in Filmen und Serien wie „Lass es, Larry!“ oder „Eine himmlische Familie“ mit.