Oft gibt es nicht ausreichend Plätze für Psycho-Therapie. Dann müssen Betroffene lange warten, bis sie behandelt werden können. Der Psycho-Therapeutische Bereitschafts-Dienst unterstützt Menschen bei der Suche nach einem Therapie-Platz seit 10 Jahren.

Nun gibt es auch eine Zweig-Stelle des Vereins in Graz. In einem Erstgespräch werden wichtige Fragen geklärt. Danach wird in einer Daten-Bank nach einem freien Termin gesucht. In diese Daten-Bank tragen rund 60 Therapeuten ihre kurzfristig freien Termine ein.

Die Kosten für das Erstgespräch betragen 60 Euro. Für Studenten übernimmt die Österreichische Hochschülerschaft die Kosten. Die Kosten für die Therapie sind dann beim jeweiligen Therapeuten zu bezahlen. Für Menschen mit wenig Einkommen sind niedriger Tarife möglich. Denn jeder Mensch soll Psycho-Therapie in Anspruch nehmen können, wenn er sie braucht.