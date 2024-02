Die neue Geburten-Rate wurde vorgestellt. Letztes Jahr wurden über 77.000 Kinder geboren. Das sind über 6 Prozent weniger als 2022. In den letzten 4 Jahren gab es in Österreich weniger Neugeborene als Gestorbene. Im letzten Jahr sind in Österreich knapp 88.000 Menschen verstorben.

Bundesland-Vergleich

In allen Bundesländern wurden 2023 weniger Kinder geboren als 2022. In Tirol ist die Differenz mit 9,2 Prozent am höchsten. In der Steiermark gab es letztes Jahr weniger Neugeborene als Gestorbene.