Bei den Ski-Rennen am vergangenen Wochenende gab es 2 österreichische Siege. Stephanie Venier holte ihren ersten Sieg im Super-G in Crans-Montana in der Schweiz. Sie gewann vor den beiden Italienerinnen Federica Brignone und Marta Bassino.

Bei den Herren holte sich Vincent Kriechmayr seinen 2. Saison-Sieg. Er gewann den Super-G in Kvitjfell in Norwegen. Vincent Kriechmayr konnte sich vor dem Kanadier Jeffrey Read sowie Marco Odermatt aus der Schweiz und Dominik Paris aus Italien durchsetzen. Marco Odermatt holte sich am Wochenende zum 3. Mal den Gesamt-Weltcup.