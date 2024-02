Mit 15. Februar übernimmt Andrea Kurz als neue Rektorin die Leitung der Medizinischen Universität Graz. Die Universität soll ein international anerkanntes Zentrum für Forschung, Lehre und Spitzen-Medizin werden. Das will sie mit ihrem Team erreichen.

Um die Patienten bestmöglich versorgen zu können, ist es auch wichtig, auf die Mitarbeiter zu schauen. Deshalb will Andrea Kurz auch auf die Entwicklung und das Wohlergehen der Mitarbeiter an der Universität und an der Klinik achten.

Andrea Kurz übernimmt die Leitung von Hellmut Samonigg. Er war viele Jahre der Rektor der Medizinischen Universität Graz und ist nun in Pension gegangen.