Früher waren in der Heß-Gasse nur 4 Delogierten-Häuser. Das waren Häuser für Menschen, die ihre eigenen Wohnungen verlassen mussten.

„Sobald du gesagt hast, du wohnst in der Heß-Gasse, warst du sofort abgestempelt“, erzählte der Armen-Pfarrer Wolfgang Pucher. Um das zu verhindern, setzte er sich dafür ein, dass die kurze Heß-Gasse in die Laudon-Gasse integriert wird. Wolfgang Pucher setzte sich gegen die Armut und für Obdachlose ein. Vor über 30 Jahren hat er das Vinzi-Dorf in Graz gegründet.

2023 ist Wolfgang Pucher gestorben. Zu seinen Ehren wird die alte Heß-Gasse nun in Wolfgang-Pucher-Straße umbenannt.