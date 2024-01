In Graz fand am Samstag die 23. Opern-Redoute statt. Das Motto der Opern-Redoute lautete „Barock the Opera“. Über 2.500 Gäste tanzten bis in die frühen Morgen-Stunden. Mit dabei waren unter anderem viele Prominente Gäste. Darunter Landes-Hauptmann Christopher Drexler, Kroatiens Außen-Minister Gordan Grlić Radman sowie Landes-Rat Werner Amon und viele weitere.