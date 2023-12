Die steirische Landes-Regierung kündigt für nächstes Jahr ein neues Pensions-Modell für ältere Menschen mit Behinderung an. Bereits ab Jänner 2024 haben Menschen mit dem höchsten Grad an Behinderung, die über 50 Jahre alt sind, die Möglichkeit in Alters-Teilzeit zu gehen.

Für Menschen mit einem hohen Grad an Behinderung gilt das ab einem Alter von 60 Jahren. In der Steiermark sind davon rund 260 Menschen betroffen.

Die Alters-Teilzeit ermöglicht es älteren Arbeitern, ihre Arbeits-Zeit vor der Pension zu reduzieren.