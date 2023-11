„Soula“ heißt der neue DIY-Salon der in Graz eröffnet wurde. In diesem kann man unter anderem Nähen, Mahlen oder auch Kosmetik-Produkte herstellen. Gegründet wurde der Salon von Christina Reichstamm. Sie bietet bei ihrem DIY-Salon wöchentlich neue Kurse an. Bei diesen sind auch Künstler anwesend.

DIY bedeutet „Do it yourself“. Übersetzt heißt das, dass Personen etwas selbst basteln oder herstellen. Wie beispielsweise Wohnungs-Gegenstände, Rezepte oder auch Taschen.

Weitere Informationen finden sie hier: Soula | DIY Salon | Graz | Gönn dir deine kreative Auszeit