Die Grazer Disco „Bollwerk“ feiert sein Comeback. Bereits von 2004 bis 2018 war die Disco geöffnet. Nach 5 Jahren kommt das „Bollwerk“ wieder zurück. Und das an einem neuen Standort. Früher war die Disco am Gelände des Shopping Nord sowie im Center West untergebracht. Nun wird das „Bollwerk“ in der Triester Straße in Graz wiedereröffnen.

Neu sollen zudem die Öffnungs-Zeiten sein. So sind die Freitage für Jugendliche ab 16 Jahren reserviert, der Samstag erst ab 18 Jahren. Das „Bollwerk“ ist zudem mit 2 Tanz-Ebenen ausgestattet bei denen Musik aller Art gespielt wird.