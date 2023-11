An diesem Wochenende (11. Und 12. November) fand in Graz der SPÖ-Parteitag statt. Die Sozialdemokratische Partei traf sich in der Grazer Messehalle.

Andreas Babler ist mit 88,76 Prozent der Stimmen als Partei-Vorsitzender bestätigt worden. Der Spitzen-Kandidat für die EU-Wahl, Andreas Schieder wurde mit 89,8 Prozent der Stimmen gewählt. Bei der EU-Wahl werden die Vertreter Österreichs für das Europäische Parlament gewählt.