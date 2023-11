Die Supermarkt-Kette Billa eröffnet morgen (9.Novemeber) den 1. veganen Billa in Graz. Bereits vor einem Jahr wurde in Wien der 1. „Billa Pflanzilla“ in Österreich eröffnet. Neben mehr als 2.000 pflanzlichen Produkten gibt es auch Selbst-Abfüll-Stationen, Bier zum Selberzapfen sowie Lachs-Filets aus dem 3D-Drucker.

Vegan bedeutet, dass die Produkte rein pflanzlich sind. Es ist also nichts enthalten, das von Tieren stammt. Vegane Lebens-Mittel enthalten zum Beispiel keine Tier-Milch oder Eier. Aber auch Kosmetik-Artikel wie Seifen können vegan sein.

Großes Potenzial

Laut der „Veganen Gesellschaft Österreich” betrug der Handels-Umsatz für vegane Produkte im Vorjahr ungefähr 100 Millionen Euro. Der Markt hat also ein großes Potenzial. Besonders beliebt ist dabei die „pflanzliche Milch“. Zudem ist auch die Nachfrage von Fleisch-Ersatz-Produkten gestiegen.